В Башкирии ограничат пользование телефонами на уроках в школе

В министерстве образования Республики рассказали о введении нового закона в школах. Теперь школьникам будет запрещено пользоваться смартфонами во время уроков. Проект будет запущен в пилотном режиме.

В ведомстве отметили, что такой запрет основан на методических рекомендациях о влиянии телефонов на здоровье детей. Пока неизвестно, когда новый закон вступит в силу. В каком виде будет запрет пользования телефонами тоже пока неизвестно.