В Башкирии появилась «горячая линия» по коронавирусу

Следом за другими регионами в Башкирии официально объявили о создании «горячей линии» по коронавирусу. Теперь по номеру можно задавать все интересующие вопросы. Больных коронавирусом на территории региона не обнаружено.
В пятницу 13 марта был проведен брифинг по вопросам коронавируса в Республике. Было официально объявлено, что на территории Башкирии зараженных коронавирусом нет. Все граждане, вернувшиеся из заграницы, находятся под тщательным наблюдением врачей.
Также была открыла «горячая линия» по коронавирусу. По номеру +7 (347) 286 58 27 можно задавать любые вопросы, касающиеся болезни. Напоминаем, что в случае подозрения на вирус, рекомендуется вызывать врача на дом.