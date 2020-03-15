В Башкирии появилась «горячая линия» по коронавирусу

Следом за другими регионами в Башкирии официально объявили о создании «горячей линии» по коронавирусу. Теперь по номеру можно задавать все интересующие вопросы. Больных коронавирусом на территории региона не обнаружено.

В пятницу 13 марта был проведен брифинг по вопросам коронавируса в Республике. Было официально объявлено, что на территории Башкирии зараженных коронавирусом нет. Все граждане, вернувшиеся из заграницы, находятся под тщательным наблюдением врачей.