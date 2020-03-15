Каким студентам в Башкирии будут платить отдельную стипендию

В Башкирии студентов-медиков ждет новая стипендия. Проект был разработан для студентов медицинских колледжей. Новая стипендия будет вдвое больше обычной академической.

Минздрав предложил каждый год поощрять 20 лучших студентов медицинских колледжей. Учебные заведения должны находиться в управлении ведомства. 20 отличившихся студентов будут ежемесячно получать сумму денег в размере двух академических стипендий.