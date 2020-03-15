В Уфе показали сгоревший памятник культуры

В пятницу 13 марта в Уфе на улице Аксакова горела усадьба Бухартовских. Здание является памятником архитектуры. На днях появилось видео, которое показывает остатки деревянного памятника зодчества после пожара.

На видео отчетливо видны печальные последствия пожара. Больше всего от огня пострадала крыша здания и второй этаж. Первый этаж пожарникам удалось спасти.

Здание было построено в 1890-х годах и принадлежало польским дворянам. Один из низ – Генрих Генрихович Бухартовский, который является основателем парка имени Якутова. До и после революции 1917 года дома усадьбы использовались как жилье, сдавались в аренду.