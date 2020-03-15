В Госдуме рассказали, как коронавирус может увеличить рождаемость в России

Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений

Елена Вторыгина, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей