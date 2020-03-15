В Госдуме рассказали, как коронавирус может увеличить рождаемость в России

Коронавирус может помочь демографическому росту России. Такое мнение высказал один из депутатов в Госдуме. По мнению политика, следствием самоизоляции станет большое количество беременных женщин.
Интересным взглядом поделилась одна из депутатов Госдумы Елена Вторыгина. По ее словам, коронавирус может увеличить рождаемость в стране. Поскольку люди будут сидеть дома, у них будет больше времени на то, чтобы общаться друг с другом. В результате такого «общения» количество беременных женщин в стране увеличится.
Неделю назад в Москве был введен режим готовности из-за угрозы коронавируса. Все прибывшие из зараженных стран люди должны две недели провести в домашнем карантине. Отказ от карантина преследуется законом. На данный момент Россия является одной из самых благополучных стран по защите от коронавируса.