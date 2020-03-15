Число зараженных коронавирусом людей в России достигло 63 человек

Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 63. Четверо новых зараженных были в европейских странах с тяжелой ситуацией. Трое больных находятся в Московской области, один – в Тюменской. Сейчас пациенты проходят лечение.

Четверо заболевших граждан России посещали Испанию, Францию, Швейцарию и Италию. Круг общения заболевших также находится под медицинским наблюдением. Из 63 случаев в РФ 60 случаев заражения у граждан России, два больных – граждане Китая, и один – гражданин Италии.