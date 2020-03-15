Сообщения о карантине в уфимских школах оказались фейковыми

В чатах родителей уфимских школьников стала распространяться информация о карантине. Якобы три гимназии Уфы закрываются на карантин. Однако информация оказалась фейком.
После ряда фейковых новостей о карантине в уфимских школах, руководство поспешило опровергнуть ложную информацию. В Уфе пока нет школ, которые закрываются на карантин, все учебные заведения работают в обычном режиме. Фейковые предупреждения о карантине активно пересылают в чатах.
Ранее Рособрнадзор рекомендовал в случае эпидемии перейти на дистанционное обучение. Власти в регионе активно готовятся к предотвращению коронавируса. Напоминаем, что всего через неделю уфимские школьники уходят на каникулы.