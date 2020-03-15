В Минобразовании Башкирии рассказали, за что оставят школьников на второй год

В Министерстве науки и образования Башкирии поделились, за что школьника могут оставить на второй год. Руководство школы может только рекомендовать родителям ребенка оставить его на повторный год обучения. Окончательное решение принимают родители.

Если у школьника есть долги по учебе, школа может посоветовать родителям оставить его она второй год. Также ребенка могут перевести на индивидуальное обучение. Решение остается за родителями.

Если же у ученика есть несколько двоек, его переводят на следующий год условно. Но долги в течение года нужно закрыть. Если этого не случится, руководство школы предлагает родителям ученика оставить его на второй год. Также школа может предложить другие варианты обучения, которые удобны ребенку и его родителям.