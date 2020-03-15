В Салавате в связи с коронавирусом закрылось ЖЭУ

Бухгалтерия одного из ЖЭУ в городе Салават закрылась на карантин. Такое действие вызвало много вопросов у недоумевающих жителей города. Управлением города карантин объявлен не был.

Пользователи в Сети опубликовали фото объявления на здании одного из ЖЭУ в Салавате. В объявлении говорится о том, что предположительно до 15 апреля приема населения не будет. Такие меры предпринял офис в связи с коронавирусом.

Автор поста шутит: оплаты тоже отменяются? Такую практику применяют власти Китая, где отменили даже оплаты по кредитам. Известно, что в Салавате карантина нет. Все госучреждения работают в обычном режиме. «Как всегда, первыми на проблемы отреагировали в ЖЭУ», — иронично заметил автор поста.