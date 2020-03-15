Рост цен на авто, жилье и путешествия: как обвал рубля повлияет на жителей Башкирии?

На этой неделе в фокусе оказалась не только всемирная пандемия. В информационной ленте новостей появилось еще два игрока – нефть и доллар. Всю неделю страна следила за их взлетами и падениями, а также ценами, которые где-то начали расти на фоне биржевых скачков.

Реальностью уже стало повышение ставок по ипотеке, прогнозируется подорожание авто и не только. Туристический бизнес терпит крах – свыше 40% путевок сдаются обратно. Впрочем, пока многое из перечисленного – результат паники. Все ли так плохо на самом деле?

Понедельник в этот раз выдался не просто тяжёлым, а провальным для нефти и рубля. Рынок черного золота открыл торги рекордным падением на 30 процентов. Курс российской валюты упал до минимумов 2016 – 72,04 рубля за доллар, 82,1 – за евро. Конечно, тем, кто далек от экономики, эти цифры мало что говорят. Однако многие уже начали ощущать изменения на внутреннем рынке.

В переводе на нормальный человеческий язык – определенные усложнения будут. Неизбежно повышение цен на импортную группу товаров, может быть, 8-10%. Может быть, удорожание зарубежных поездок. Дмитрий Рудзит, главный редактор издательского дома «Экономика и финансы Башкортостана»

Ощутимо ситуация на фоне разгула коронавируса ударила по туристическому бизнесу. Популярные границы закрыты, в турфирмах – немноголюдно. Многие приходят сдавать ранее приобретенные путевки.

Процентов на 40, наверное, есть снижение. Это и возвраты. По каждой заявке работаем индивидуально с оператором. Нет полетов, Италия закрыта, Испания, Франция. Буквально на днях консульство Чехии ? выдавать визы. Ольга Снегирева, заведующая отделом туристической фирмы

В сфере автопродаж напротив отмечают повышенный спрос. Дилеры говорят: покупать лучше сейчас. По их прогнозам, скоро возможен рост цен до 10%.

Сейчас в автосалонах на реализацию идут те автомобили, которые были приобретены до кризиса, поэтому цены на них те же. Но скоро резерв на складах закончится и, как говорят продавцы, новые партии на те же модели будут стоить уже дороже.

Практически все бренды не продают машины дилерским центрам, потому что идет пересмотр цен. Мы уже 12 числа получил коммерческие новости о поднятии цены, но при этом нам пока не дают покупать новые автомобили, потому что и это поднятие, возможно, будет не финальным. Алёна Фёдорова руководитель отдела продаж автодилера

Некоторые игроки ипотечного рынка – «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк» – уже повысили ставки по жилищным кредитам на 1,5%. Эксперты не исключают, что их примеру могут последовать и остальные.

Мы, скорее всего, увидим повышение на 0,5 %, максимум на 1%. Это будет завесить от инфляции. Если у нас будет рост инфляции, ЦБ ближе к концу года может немного ставку повысить. Это вызовет небольшое подорожание кредитов, что плохо, но каким-то Армагеддоном не является. Кирилл Миронов, личный брокер компании «Открытие брокер»

Каждый кризис – своего рода распродажа, говорят брокеры. В первые дни после обвала в банках был замечен прирост клиентов у обменных пунктов. К концу недели ажиотаж спал. По словам специалистов, вложение в валюту не выгодно как минимум. В такой период можно неплохо заработать на фондовом рынке.

Сейчас актуальней было бы прийти, если вы остались в рублях и не инвестировали в валюту, прийти на фондовый рынок и попробовать инвестировать в различные фондовые инструменты. Например, в акции или облигации. Кирилл Миронов, личный брокер компании «Открытие брокер»

Пожалуй, единственное, на чем нынешние перепады не отразились, – цены на бензин. Казалось бы, на фоне дешевой нефти они должны снизиться. На оптовых рынках топливо действительно подешевело. Впрочем, конечный потребитель этого не заметит. По крайней мере, в республике, где практически отсутствует конкуренция на этом рынке.

Розничные цены у нас регулируются немного по-другому. Там заключено межправительственное соглашение с нефтяными компаниями, что розница у нас будет примерно в рамках инфляции. Второй момент: в прошлом году правительство разработан демпфирующий механизм, который позволяет с помощью субсидий регулировать резкие скачки – рост и падение цен внутренних на рынке нефтепродуктов. Ринат Фаттахов, вице-президент Российского топливного союза