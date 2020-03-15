Рост цен на авто, жилье и путешествия: как обвал рубля повлияет на жителей Башкирии?

На этой неделе в фокусе оказалась не только всемирная пандемия. В информационной ленте новостей появилось еще два игрока – нефть и доллар. Всю неделю страна следила за их взлетами и падениями, а также ценами, которые где-то начали расти на фоне биржевых скачков.
Реальностью уже стало повышение ставок по ипотеке, прогнозируется подорожание авто и не только. Туристический бизнес терпит крах – свыше 40% путевок сдаются обратно. Впрочем, пока многое из перечисленного – результат паники. Все ли так плохо на самом деле?
Понедельник в этот раз выдался не просто тяжёлым, а провальным для нефти и рубля. Рынок черного золота открыл торги рекордным падением на 30 процентов. Курс российской валюты упал до минимумов 2016 – 72,04 рубля за доллар, 82,1 – за евро. Конечно, тем, кто далек от экономики, эти цифры мало что говорят. Однако многие уже начали ощущать изменения на внутреннем рынке.
Ощутимо ситуация на фоне разгула коронавируса ударила по туристическому бизнесу. Популярные границы закрыты, в турфирмах – немноголюдно. Многие приходят сдавать ранее приобретенные путевки.
В сфере автопродаж напротив отмечают повышенный спрос. Дилеры говорят: покупать лучше сейчас. По их прогнозам, скоро возможен рост цен до 10%.
Сейчас в автосалонах на реализацию идут те автомобили, которые были приобретены до кризиса, поэтому цены на них те же. Но скоро резерв на складах закончится и, как говорят продавцы, новые партии на те же модели будут стоить уже дороже.
Некоторые игроки ипотечного рынка – «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк» – уже повысили ставки по жилищным кредитам на 1,5%. Эксперты не исключают, что их примеру могут последовать и остальные.
Каждый кризис – своего рода распродажа, говорят брокеры. В первые дни после обвала в банках был замечен прирост клиентов у обменных пунктов. К концу недели ажиотаж спал. По словам специалистов, вложение в валюту не выгодно как минимум. В такой период можно неплохо заработать на фондовом рынке.
Пожалуй, единственное, на чем нынешние перепады не отразились, – цены на бензин. Казалось бы, на фоне дешевой нефти они должны снизиться. На оптовых рынках топливо действительно подешевело. Впрочем, конечный потребитель этого не заметит. По крайней мере, в республике, где практически отсутствует конкуренция на этом рынке.
Ситуация с курсом валют на конец недели не сильно изменилась. Доллар стоит чуть более 72 рублей, евро – в районе 80. Нефть продают по 35 долларов за баррель. В ближайшие время еще возможны спады и подъемы. Однако они, по словам экспертов, будут не критичны. Главное, не поддаваться эмоциям, чтобы не продлить эти события.