«Принято 1100 заявок»: жители Башкирии могут получить ипотеку под 2,7%

Жители Башкирии начали получать кредит по сельской ипотеке на 2,7% годовых. Объявленная еще в начале января программа, которую субсидирует государство, полноценно начала работать в марте. Связано это с тем, что утверждались окончательные списки населенных пунктов, на которые распространяется её действие.

Желающих получить сельскую ипотеку выстроилась длинная очередь. Более 1100 заявок с начала месяца получило региональное отделение «Россельхозбанка». Среди них немалая часть – от жителей городов. Почему люди готовы переехать село?

Улучшить жилищные условия уфимка Гузель Гафарова хотела давно. Имеющиеся квадратные метры стали тесными – в семье двое детей. Изначально переезд за город не планировали. Но условия сельской ипотеки оказались привлекательными. Заключили договор, получили одобрение. Теперь готовятся к новоселью. В скором времени завершится стройка их дома.

Школа, садик, все это рядом находится с домом, на территории находится поликлиника. Мы ждали месяц этот день. И сегодня он настал. Мы очень рады. Гузель Гафарова

В сельской ипотеке пока участвует только «Россельхозбанк». Ожидается, что в скором времени список кредитных учреждений расширится. В Башкортостане максимальная сумма выдаваемой ипотеки – 3 млн рублей. Процентная ставка 2,7% возможна только в случае оформления личного страхования заемщика. Без страховки будет уже 3%. При этом первоначальный взнос для получения – не менее 10% от стоимости объекта. Максимальный срок ипотеки – 25 лет.

Ипотека предназначена для приобретения объекта, расположенного в сельской местности. На текущий момент башкирским филиалом принято 1100 заявок на сумму 2,1 мдр рублей. Министерством сельского хозяйства одобрено 15 заявок, восемь уже выдано. Руслан Абсалямов, заместитель директора башкирского филиала «Россельхозбанка»

Работы прибавилось у агентов по недвижимости, увеличился поток клиентов. Желающих приобрести жилье на селе интересуют в первую очередь близкие к Уфе районы. Как говорят специалисты, люди ориентируются на готовое жилье, будь то частный или многоквартирный дом. Немалую роль в выборе играет и развитая инфраструктура в населенном пункте. К слову, садовые товарищества не проходят по этой программе.

Список начинали ждать уже с 15 января, получили 10-11 марта. У клиентов уже заканчивается ипотека, заканчивается срок. Каждый день звонки сыпались: когда будет список? Там не только были вопросы по списку, еще были вопросы по финансированию. Всё это согласовывалось. Вячеслав Шарифуллин, ведущий специалист-эксперт по недвижимости компании «Перспектива 24»

Все же главные цели программы – привлечь кадры в сельскую местность и остановить отток населения в города. Государство со своей стороны субсидирует ключевую ставку ЦБ, сделав ипотеку более доступной. Кстати, для тех, уже живет и трудится на селе ипотечный процент может снизиться еще больше. Навстречу аграриям пошла республика.

2,7-3% годовых. Если гражданин работает в сельхозпроизводстве или является фермером, то после оплаты этого процента, мы ему возмещаем до 0,1%. Можно сказать, бесплатно. Только в том случае, если он работает в сельхозпроизводстве. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства

Для привлечения кадров некоторые сельхозпредприятия республики разработали свои жилищные программы. Например, в Чекмагушевском районе хозяйство базы строит дома сотрудникам за свой счет. В дальнейшем они может выкупить его почти по себестоимости. Однако есть и другой вариант.

Через 10-15 лет он имеет возможность это жилье приватизировать. Это должен быть наш работник, который либо работник социальной сферы, в которых наше хозяйство нуждается. Вадим Соколов, председатель правления сельскохозяйственного предприятия «Базы»

Сельская ипотека же имеет ограничения. Человек может получить ее только один раз. Ипотека – часть госпрограммы «Комплесное развитие сельских территорий» до 2025 года. Однако в дальнейшем не исключается ее продление. В этом году на сельскую ипотеку предусмотрено выделение 1 млрд рублей из федерального бюджета. Но в случае прекращения субсидирования, ставка может вырасти. При этом решение за вас примет сам банк.