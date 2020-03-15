«Принято 1100 заявок»: жители Башкирии могут получить ипотеку под 2,7%

Жители Башкирии начали получать кредит по сельской ипотеке на 2,7% годовых. Объявленная еще в начале января программа, которую субсидирует государство, полноценно начала работать в марте. Связано это с тем, что утверждались окончательные списки населенных пунктов, на которые распространяется её действие.
Желающих получить сельскую ипотеку выстроилась длинная очередь. Более 1100 заявок с начала месяца получило региональное отделение «Россельхозбанка». Среди них немалая часть – от жителей городов. Почему люди готовы переехать село?
Улучшить жилищные условия уфимка Гузель Гафарова хотела давно. Имеющиеся квадратные метры стали тесными – в семье двое детей. Изначально переезд за город не планировали. Но условия сельской ипотеки оказались привлекательными. Заключили договор, получили одобрение. Теперь готовятся к новоселью. В скором времени завершится стройка их дома.
В сельской ипотеке пока участвует только «Россельхозбанк». Ожидается, что в скором времени список кредитных учреждений расширится. В Башкортостане максимальная сумма выдаваемой ипотеки – 3 млн рублей. Процентная ставка 2,7% возможна только в случае оформления личного страхования заемщика. Без страховки будет уже 3%. При этом первоначальный взнос для получения – не менее 10% от стоимости объекта. Максимальный срок ипотеки – 25 лет.
Работы прибавилось у агентов по недвижимости, увеличился поток клиентов. Желающих приобрести жилье на селе интересуют в первую очередь близкие к Уфе районы. Как говорят специалисты, люди ориентируются на готовое жилье, будь то частный или многоквартирный дом. Немалую роль в выборе играет и развитая инфраструктура в населенном пункте. К слову, садовые товарищества не проходят по этой программе.
Все же главные цели программы – привлечь кадры в сельскую местность и остановить отток населения в города. Государство со своей стороны субсидирует ключевую ставку ЦБ, сделав ипотеку более доступной. Кстати, для тех, уже живет и трудится на селе ипотечный процент может снизиться еще больше. Навстречу аграриям пошла республика.
Для привлечения кадров некоторые сельхозпредприятия республики разработали свои жилищные программы. Например, в Чекмагушевском районе хозяйство базы строит дома сотрудникам за свой счет. В дальнейшем они может выкупить его почти по себестоимости. Однако есть и другой вариант.
Сельская ипотека же имеет ограничения. Человек может получить ее только один раз. Ипотека – часть госпрограммы «Комплесное развитие сельских территорий» до 2025 года. Однако в дальнейшем не исключается ее продление. В этом году на сельскую ипотеку предусмотрено выделение 1 млрд рублей из федерального бюджета. Но в случае прекращения субсидирования, ставка может вырасти. При этом решение за вас примет сам банк.
В то же время девелоперы прогнозируют, что стоимость жилья в ближайшие два года может вырасти. В числе причин они отмечают более жесткие требования к застройщикам и последние изменения курса на рынке валют. Эксперты советуют не тянуть с покупкой, тем более, если вы планируете воспользоваться сельской ипотекой, ведь выделяемая сумма субсидий ограничена. Следовательно, рассчитывать на 2,7 % могут те, чья заявка будет в числе первых.