В Уфе женщина отказалась от четвертого ребенка и украла кошелек

Неприятный случай произошел с пациенткой родильного дома в Уфе 15 марта. Женщину во время приема у врача обокрала беременная воровка. В тот злоумышленница пришла отказываться от четвертого ребенка.

Беременная четвертым по счету ребенком обокрала посетительницу родильного дома № 4 в Уфе. Пострадавшая зашла к врачу буквально на несколько минут, а выйдя после приема поняла, что в оставленной в коридоре сумке нет бумажника и банковской карты. При этом в коридоре никого не было, а входная дверь в медучреждение - закрыта на домофон.

Охранники посмотрели по камерам и увидели, как рядом с вещами в один момент села беременная женщина с пакетом. Она ловко переложила чужой бумажник себе в пакет и скрылась. Вскоре на телефон пострадавшей стали приходить уведомления о покупках: немного продуктов, игристое вино и пачка сигарет.

Вычислить женщину не составило труда. Это была пациентка больницы на последнем месяце беременности. Примечательно, что злоумышленница в этот же момент пришла написать отказ от будущего ребенка, который был у нее уже четвертым по счету. К слову, от предыдущих троих она тоже отказалась.

История вызвала негодование мамочек со всей Башкирии. В социальных сетях в ее сторону сыпятся гневные комментарии.

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