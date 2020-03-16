В Башкирии произошло серьезное ДТП: один человек погиб, двое пострадали

В Белорецком районе произошло страшное ДТП. Автомобили Lada Kalina и BMW X5 столкнулись лоб в лоб. Подробности автоаварии сообщили в республиканской ГИБДД.

Авария произошла на 1 км автодороги Белорецк - Тирлянский. "Калиной" управлял 40-летний водитель, а за рулем иномарки находился 26-летний мужчина. По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

В ДТП погиб 57-летний пассажир "Калины". Водитель и еще один пассажир находятся в больнице. По факту аварии проводится проверка.