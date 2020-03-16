В Уфе вывезли 35 тысяч кубометров снега за выходные

В прошедшие выходные коммунальные службы башкирской столицы работали в усиленном режиме. В городской администрации рассказали о том, сколько снега и мусора было вывезено за субботу и воскресенье. Как сообщается, масштабная уборка и ремонт дорог начались в этом году раньше, чем обычно.

Только в воскресенье специализированная техника вывезла 5,4 тысяч кубометров снега. Всего за выходные из Уфы вывезено 35 тысяч кубометров снега и 2,2 тысячи кубометров мусора. Такие большие цифры связаны со снежной погодой, которая снова возвращается в республику.