В Уфе вывезли 35 тысяч кубометров снега за выходные

В прошедшие выходные коммунальные службы башкирской столицы работали в усиленном режиме. В городской администрации рассказали о том, сколько снега и мусора было вывезено за субботу и воскресенье. Как сообщается, масштабная уборка и ремонт дорог начались в этом году раньше, чем обычно.
Только в воскресенье специализированная техника вывезла 5,4 тысяч кубометров снега. Всего за выходные из Уфы вывезено 35 тысяч кубометров снега и 2,2 тысячи кубометров мусора. Такие большие цифры связаны со снежной погодой, которая снова возвращается в республику.
Коммунальные службы активно избавляют от снега и грязи главные магистрали и второстепенные улицы. Также коммунальщики не забывают про дворовые территории. Ежедневно в борьбе со стихией участвуют 800 дворников, более 400 привлеченных сотрудников управляющих компаний, уборщиков, слесарей, сантехников, а также около 130 единиц спецтехники.