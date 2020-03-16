«Мы этого ожидаем»: Глава Башкирии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

«Я бы хотел начать с процессов, которые идут во всем мире, связанных с коронавирусной инфекцией. Мы в субботу провели заседание штаба по недопущению завоза и профилактике коронавируса. Ситуация очень и очень непростая. На данный момент, я ответственно могу заявить, что ни одного официально зарегистрированного факта заболевания нет. Но это не значит, что мы этого не ожидаем. В этих условиях я принял решение подписать распоряжение о мерах по снижению рисков завоза вируса на территорию РБ».

Глава Башкирии Радий Хабиров