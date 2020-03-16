«Мы этого ожидаем»: Глава Башкирии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение подписать распоряжение о мерах по снижению рисков завоза коронавируса на территорию республики. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ. Так, до 20 апреля текущего года отменяются или переносятся все мероприятия, предусматривающие более 1000 участников.

 «Я бы хотел начать с процессов, которые идут во всем мире, связанных с коронавирусной инфекцией. Мы в субботу провели заседание штаба по недопущению завоза и профилактике коронавируса. Ситуация очень и очень непростая. На данный момент, я ответственно могу заявить, что ни одного официально зарегистрированного факта заболевания нет. Но это не значит, что мы этого не ожидаем. В этих условиях я принял решение подписать распоряжение о мерах по снижению рисков завоза вируса на территорию РБ».

Глава Башкирии Радий Хабиров

В связи с указом отменяются или переносятся все запланированные деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия на территории Башкирии с количеством участников более 1000 человек. Также, отметил Хабиров, отменяются и мероприятия с участием представителей иностранных государств и других субъектов РФ.

Радий Хабиров попросил жителей Башкирии воздержаться от поездок за рубеж, а чиновникам и вовсе запретил ездить в заграничные рабочие поездки.

Важно отметить, что на территории республики не объявлен карантин: все образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Однако, согласно распоряжению главы, в школах и детских садах нельзя допускать присутствия больных детей.