«Мы будем их преследовать»: Радий Хабиров о тех, кто пишет фейки о коронавирусе

Сегодня в Башкирии вводится режим круглосуточной работы оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщил Радий Хабиров на еженедельной оперативке в правительстве республики. На данный момент ни одного случая заражения в Башкирии не было.

В Башкирии начали следить за профилактикой коронавируса. Сейчас в регионе таких случаев нет. Все те, у кого было подозрение на вирус, оказались здоровы. Однако это еще не значит, что недуг не может прийти в республику.

До 20 апреля в особом режиме будут следить за прибывающими в Башкирию гражданами. Отменены крупные мероприятия, а туристы, которые были в зараженных странах, должны самоизолироваться. О подробном списке поручений Радия Хабирова bash.news писал здесь.

Отдельное внимание руководитель республики уделил тем, кто распространяет фейковые сообщения о больных коронавирусом в регионе. Таких людей будут наказывать за распространение паники.