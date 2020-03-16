«Сидим и ждем чумазые»: Радий Хабиров рассказал о ходе снегоуборочных работ в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими наблюдениями о том, как в республике и в Уфе, в частности, идет работа по уборке снега. По его словам, столица Башкирии оставила у него положительные впечатления. На еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ Радий Хабиров поблагодарил всех работников жилищно-коммунального хозяйства за качественную работу.
В знак благодарности глава региона поручил сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину и министру ЖКХ Борису Беляеву подготовить встречу с коммунальщиками. На этой неделе Радий Хабиров намерен представить особо отличившихся к госнаградам. По его словам, какой бы качественной не была техника, ручной труд все равно остается самым ценным ресурсом.