«Сидим и ждем чумазые»: Радий Хабиров рассказал о ходе снегоуборочных работ в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими наблюдениями о том, как в республике и в Уфе, в частности, идет работа по уборке снега. По его словам, столица Башкирии оставила у него положительные впечатления. На еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ Радий Хабиров поблагодарил всех работников жилищно-коммунального хозяйства за качественную работу.

«Я хотел бы поблагодарить Уфу. За эти два дня я видел, как город проснулся от спячки, на каждом углу я видел работающую технику. Очень много было сделано, много скопленного мусора было вывезено. Поэтому спасибо большое. Прежде всего, я благодарю всех тех работников, которые руками, как говорится, это все делали».

Глава региона Радий Хабиров

В знак благодарности глава региона поручил сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину и министру ЖКХ Борису Беляеву подготовить встречу с коммунальщиками. На этой неделе Радий Хабиров намерен представить особо отличившихся к госнаградам. По его словам, какой бы качественной не была техника, ручной труд все равно остается самым ценным ресурсом.

«Ульфат Мансурович (глава администрации Уфы, - прим.ред.), надо подумать об увеличении ручного труда, иначе без этого не получится. Надо город отмывать-отмывать-отмывать. Раньше сидим и ждем чумазые, когда середина апреля придет, и только тогда начиналась работа. Не будем ждать ничего. Сейчас будем работать и вывозить мусор».

Глава Башкирии Радий Хабиров