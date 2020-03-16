«Сидим и ждем чумазые»: Радий Хабиров рассказал о ходе снегоуборочных работ в Башкирии

«Я хотел бы поблагодарить Уфу. За эти два дня я видел, как город проснулся от спячки, на каждом углу я видел работающую технику. Очень много было сделано, много скопленного мусора было вывезено. Поэтому спасибо большое. Прежде всего, я благодарю всех тех работников, которые руками, как говорится, это все делали».

Глава региона Радий Хабиров