В Уфе определили лучшие организации по защите прав потребителей

В Уфе определили лучшие общественные организации по защите прав потребителей. Госкомитет по торговле подвел итоги ежегодного конкурса. Награды вручали в нескольких номинациях, в числе которых досудебная защита прав, общественный контроллёр года, социально-ориентированная деятельность и не только.

Было принято свыше 23 конкурсных материалов. Среди наиболее частых нарушений в сфере прав потребителей – истёкший срок годности товара, несоответствие заявленным характеристикам и оказание некачественных услуг.

За 2018 год было порядка 1 800 обращений. В 2019 – 1 200. И здесь большую работу делают именно общественные организации.

Алексей Гусев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей