В Уфе определили лучшие организации по защите прав потребителей

В Уфе определили лучшие общественные организации по защите прав потребителей. Госкомитет по торговле подвел итоги ежегодного конкурса. Награды вручали в нескольких номинациях, в числе которых досудебная защита прав, общественный контроллёр года, социально-ориентированная деятельность и не только.