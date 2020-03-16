В Уфе прошла встреча председателей садовых товариществ

Садоводы Башкортостана настаивают на переходе к прямым договорам с ресурсоснабжающей организацией по электричеству. Однако только 20% собственников домов в садовых товариществах смогли это сделать. Об этом сообщила руководитель Ассоциации садоводов республики Наталья Овчинникова.

Проблема в том, что большая часть электросетей в СНТ изношены. Они требуют капитального ремонта. Ключевые проблемы и возможные решения обсуждали на встрече председателей СНТ. Также актуальны вопросы пожарной безопасности.

Задолженности по электроэнергии растут сразу. Невозможно назвать определенную цифру. Задолженность растет за счет потерь – линии старые, потери очень большие. Кто-то проживает зимой, кто-то просто раза два в неделю приезжает. На сегодня есть люди, которые прописаны и проживают в СНТ. Вот это и проблема.

Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан