В Уфе прошла встреча председателей садовых товариществ

Садоводы Башкортостана настаивают на переходе к прямым договорам с ресурсоснабжающей организацией по электричеству. Однако только 20% собственников домов в садовых товариществах смогли это сделать. Об этом сообщила руководитель Ассоциации садоводов республики Наталья Овчинникова.
Проблема в том, что большая часть электросетей в СНТ изношены. Они требуют капитального ремонта. Ключевые проблемы и возможные решения обсуждали на встрече председателей СНТ. Также актуальны вопросы пожарной безопасности.