В Уфе прошла встреча председателей садовых товариществ

Задолженности по электроэнергии растут сразу. Невозможно назвать определенную цифру. Задолженность растет за счет потерь – линии старые, потери очень большие. Кто-то проживает зимой, кто-то просто раза два в неделю приезжает. На сегодня есть люди, которые прописаны и проживают в СНТ. Вот это и проблема.

Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан