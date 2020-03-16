В Башкирии может появиться церковь летающего Макаронного монстра

Министерство приняло уведомление 21 февраля, а в течение месяца будет дан официальный ответ. В документе чётко расшифровывается полное название церкви, сводка правил и основы вероисповедания. Так, официальное название религиозного центра – Русская пастафарианская церковь макаронного пастриархата Уфы.

Пастафарианство – пародийная религия, основанная в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном, который выступил против решения властей штата Канзас ввести в школьную программу курс о божественном сотворении мира как альтернативу эволюционному учению. Адепты данного движения верят в летающего Макаронного монстра как сверхъестественного творца. Интересно, что в документе, который подали уфимские пастафарианцы, отмечается, что рай включает как минимум «один пивной вулкан и фабрику стриптиза».