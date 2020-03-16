ФК «Уфа» рассказал о том, где рискуют заболеть коронавирусом

На днях стало известно, что чемпионат России по футболу может быть отменен из-за угрозы распространения нового коронавируса. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» рассказал о планах команды, если чемпионат будет отменен. Внутри клуба принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом.

По словам Газизова, провести дополнительные сборы трудно финансово. Вызывает трудность поиск места для проведения мероприятия, так как ехать в Сочи бессмысленно, ведь в городе уже тренируются несколько команд. «Нам придется, наверное, тренироваться у себя дома,» — поделился Шамиль Газизов.

Генеральный директор ФК сообщает, что каждые три-четыре часа проверяется температура спортсменов и команды. Заболевших нет, хотя в начале января многие переболели простой простудой и ОРВИ. По возвращению домой команда сдаст тесты на наличие коронавируса, так как постоянные авиаперелёты подвергают участников ФК риску.