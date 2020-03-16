Роспотребнадзор рассказал про ещё один способ распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рассказала о том, что наличные деньги могут быть каналом передачи нового коронавируса. Роспотребнадзор дал рекомендации по обращению с деньгами. Стало известно, что вирусы могут быть активны на бумаге и пластике в течение нескольких дней.

Конечно, полностью отказаться от наличных денег невозможно. Однако после взаимодействия с бумажными деньгами обязательно стоит помыть руки, а также ни в коем случае не трогать лицо. Вирус может жить на бумаге около трёх-четырёх дней, а на пластике – до девяти дней.

Роспотребнадзор предупреждает, что при оплате картой также следует соблюдать меры предосторожности. Например, набор пин-кода тоже может привести к заражению коронавирусом. Следует, как можно чаще дезинфицировать руки, телефоны/смартфоны и не трогать часто лицо.