В Уфе бесследно пропал 57-летний мужчина

В Уфе ведутся поиски Айрата Идрисова. 57-летний уфимец бесследно пропал несколько дней назад. Последний раз мужчину видели 9 марта.

Айрат Идрисов вышел из дома в неизвестном направлении. С тех пор местоположение пропавшего неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» просят помощи в поисках.

Примерный рост Айрата 177 см, телосложение среднее. Волосы темные, короткие, а глаза карие. Во что был одет мужчина в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8 987 252 25 07, 8 800 700 54 52 или 112.