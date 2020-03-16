Жительница Башкирии зарезала мужа и попыталась избавиться от улик «как в фильме»

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 43-летняя женщина выпивала со своим 39-летним супругом в Тавтиманово. В какой-то момент мужчина грубо и нелестно отозвался о своей жене, что очень обидело её. Женщина схватила нож и воткнула мужу в живот, но, осознав содеянное, сразу вызвала врачей.