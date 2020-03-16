Жительница Башкирии зарезала мужа и попыталась избавиться от улик «как в фильме»

В Иглинском районе произошла серьёзная семейная драма. 43-летняя женщина попыталась зарезать своего мужа. Однако после нападения сразу поспешила вызвать скорую помощь.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 43-летняя женщина выпивала со своим 39-летним супругом в Тавтиманово. В какой-то момент мужчина грубо и нелестно отозвался о своей жене, что очень обидело её. Женщина схватила нож и воткнула мужу в живот, но, осознав содеянное, сразу вызвала врачей.
Вызвав медиков, вспыльчивая супруга сама позвонила полицейским, к приезду которых подготовилась. Женщина аккуратно положила орудие несостоявшегося убийства в пакетик «как в фильмах», а после передала правоохранителям. Несмотря на искренние сожаления жительницы села, было возбуждено уголовное дело.