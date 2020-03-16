В Башкирии нашли тело мужчины, катавшегося на снегоходе по реке

16 марта было найдено тело мужчины, который пропал вчера. 42-летний рыбак с компанией катался на снегоходе по реке Белая, но в какой-то момент отстал от товарищей. Спасатели рассказали о завершении поисков мужчины.

Рыбак с четырьмя друзьями из Перми приехал на рыбалку в Краснокамский район. Вечером 14 марта мужчина отстал от компании и потерялся. С 15 марта за поиски пропавшего взялись спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС, полиция и администрация района.

Поиски длились несколько суток. Благодаря судну на воздушной подушке тело пропавшего было найдено. Обстоятельства произошедшего уточняются.