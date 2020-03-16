В Уфе рабочего придавило погрузчиком во время уборки снега

Гострудинспекция Башкирии выдвинула обвинение в сокрытии несчастного случая на работе. Работник одной из служб по благоустройству получил серьёзную травму. 36-летнему мужчине зажало ногу погрузчиком.

16 января рабочие занимались очисткой проспекта Октября от снега. В какой-то момент один из сотрудников предприятия поскользнулся, упал, а его нога угодила под колесо погрузчика. Коллеги пострадавшего поспешно остановили технику, помогли мужчине выбраться, а мастер лично доставила работника в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у несчастного перелом бедра со смещением. Гострудинспекция выяснила обстоятельства случившегося, после сообщений о трагедии из травмпункта. Сам работодатель инспекцию о несчастном случае не оповестил, работников не наделил обовью с нескользящей подошвой и не провел обучение сотрудников, поэтому теперь будет привлечен к административной ответственности.