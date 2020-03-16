В Башкирии из-за коронавируса перенесли Тотальный диктант

Организаторы масштабного праздника грамотности «Тотальный диктант» перенесли мероприятие. По сложившейся традиции диктант проводится в апреле, но из-за пандемии нового коронавируса мероприятие было решено перенести. Новая дата будет известна 25 марта.

«Тотальный диктант» проводился в республике уже 16 раз и ни разу не отменялся. Однако организаторы решили нарушить «весеннюю» традицию и перенесли диктант на осень 2020 года. Представители оргкомитета отмечают, что пандемия коронавируса и отмена массовых мероприятий затронули даже те города, в которых ещё не обнаружено заболевших.