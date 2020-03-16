В Уфе из-за ситуации с коронавирусом построят новую инфекционную больницу

 В Уфе за три месяца построят новую инфекционную больницу. Об этом на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Такая срочность связана с угрозой распространения коронавируса.

На сегодня официально подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Башкортостане не зарегистрировано. На фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии приняты меры по снижению риска распространения инфекции. Так, в регионе на месяц отменили культурные, спортивные и деловые мероприятия с участием более одной тысячи человек и иностранцев. На территории республики созданы 30 дезинфекционных бригад. Медицинские работники проходят дополнительный инструктаж, заказана большая партия медицинских масок, которые вскоре поступят в аптеки.

 Глава Башкортостана призвал жителей не верить фейковым новостям. По словам Радия Хабирова, самые последние новости и факты будет озвучивать он сам, либо руководитель оперативного штаба. 

Я твёрдо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса. Мне кажется, это главное. А тех деятелей, недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейки, у них у всех очень разные цели, в том числе и направленные на расшатывание общественно-политической ситуации. Во-первых, мы будем их знать, и в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы будем их преследовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан