В Уфе из-за ситуации с коронавирусом построят новую инфекционную больницу

В Уфе за три месяца построят новую инфекционную больницу. Об этом на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Такая срочность связана с угрозой распространения коронавируса.
На сегодня официально подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Башкортостане не зарегистрировано. На фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии приняты меры по снижению риска распространения инфекции. Так, в регионе на месяц отменили культурные, спортивные и деловые мероприятия с участием более одной тысячи человек и иностранцев. На территории республики созданы 30 дезинфекционных бригад. Медицинские работники проходят дополнительный инструктаж, заказана большая партия медицинских масок, которые вскоре поступят в аптеки.
Глава Башкортостана призвал жителей не верить фейковым новостям. По словам Радия Хабирова, самые последние новости и факты будет озвучивать он сам, либо руководитель оперативного штаба.