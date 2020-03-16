В Уфе из-за ситуации с коронавирусом построят новую инфекционную больницу

Я твёрдо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса. Мне кажется, это главное. А тех деятелей, недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейки, у них у всех очень разные цели, в том числе и направленные на расшатывание общественно-политической ситуации. Во-первых, мы будем их знать, и в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы будем их преследовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан