Житель Башкирии зверски убил своего отца за невинную просьбу

В декабре 2018 года произошло зверское убийство. 61-летний мужчина избил и задушил своего беспомощного 86-летнего отца, разозлившись на невинную просьбу. Пенсионер попросил сына накормить его, но встретил агрессию.

61-летний мужчина выпивал в одной квартире с немощным отцом. А после ударил в спину, сломав три ребра, и задушил руками. Чтобы скрыть своё преступление, мужчина попытался взять в больнице справку о том, что пенсионер умер от возрастных заболеваний.

Однако сотрудники больницы направили тело погибшего на исследование, где и выяснилось обстоятельство смерти пенсионера. В доказательство виновности уфимца были приведены неоспоримые доказательства. Суд назначил убийце наказание в виде 14 лет лишения свободы.