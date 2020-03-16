В Уфе из-за коронавируса школьников закроют в одном кабинете

В Уфе отменили кабинетную систему в школах. По данным мэрии, с завтрашнего дня учащиеся перестанут ходить из кабинета в кабинет. Из-за угрозы распространения коронавируса каждый класс будет заниматься в своем кабинете.
У детей и учителей ежедневно будут измерять температуру. Это связано с профилактикой заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, в образовательных учреждениях города поручено проводить дезинфекцию помещений.
Чтобы не подхватить заразу, медики рекомендуют избегать людных мест, чаще мыть руки. Также не рекомендуется выезжать за пределы страны. Из Уфы уже приостановили международные авиарейсы в Вену, Гоа и Баку.