В Уфе из-за коронавируса школьников закроют в одном кабинете

В Уфе отменили кабинетную систему в школах. По данным мэрии, с завтрашнего дня учащиеся перестанут ходить из кабинета в кабинет. Из-за угрозы распространения коронавируса каждый класс будет заниматься в своем кабинете.

У детей и учителей ежедневно будут измерять температуру. Это связано с профилактикой заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, в образовательных учреждениях города поручено проводить дезинфекцию помещений.