В Башкирии ведутся поиски пенсионера с потерей памяти

В городе Дюртюли пропал местный житель. 82-летний Василий Трофимов не даёт о себе знать с 14 марта. Волонтёры «Лиза Алерт» сообщают, что у пенсионера может быть потеря памяти.

14 марта Василий вышел из дома, но обратно не вернулся. С того дня местоположение мужчины неизвестно. Волонтеры просят принять участие в поисках пенсионера.

Примерный рост Василия 162-165 см, телосложение среднее. Волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, футболку в крупную полоску, черные джинсы, такого же цвета полуботинки и серую шапку-ушанку.