Николай Цулыгин: «Надо приостанавливать плей-офф»

Тяжело настраивать. Все разговоры только об этом коронавирусе. Как бы они не пытались переключаться на хоккей, это сложно. Я лично считаю, что надо приостанавливать. Потому что это уже не спортивный интерес, очень много факторов не по спорту.

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»