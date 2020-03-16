Николай Цулыгин: «Надо приостанавливать плей-офф»

«Барыс» из Нур-Султана стал второй командой, которая отказалась от участия в плей-офф Кубка Гагарина вслед за «Йокеритом». Это связано с Указом президента Казахстана о введении на территории республики чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий. В то же время время «Салават Юлаев» продолжает подготовку к матчам против «Ак Барса».

Сегодня команда провела открытую для прессы тренировку, но с ограничениями. Игроков команды оградили от журналистов. На все вопросы ответил главный тренер команды. В основном они касались ситуация с коронавирусом.

Тяжело настраивать. Все разговоры только об этом коронавирусе. Как бы они не пытались переключаться на хоккей, это сложно. Я лично считаю, что надо приостанавливать. Потому что это уже не спортивный интерес, очень много факторов не по спорту.

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»