В Уфе продолжается борьба с незаконной уличной торговлей

Домашние консервы и продажа овощей в переходе. В Уфе прошел рейд в местах несанкционированной уличной торговле. Проверку проводили сотрудники администраций Ленинского и Советского районов, а также Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.

В ходе рейда были зафиксированы факты несанкционированной торговли. Теперь продавцы должны будут раскошелиться на сумму до 1500 рублей, а юридические лица – до 40 тысяч. Такое наказание касается тех, кто торгует в неположенных местах. В городе организованы бесплатные площадки, где жители могут продавать.