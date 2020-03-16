В Башкирии прошел образовательный форум для волонтеров Победы

В республике впервые прошел образовательный форум для волонтеров Победы. Ими стали руководители муниципальных отделений движения «Волонтеры Победы» и активисты. Они узнали о том, как грамотно провести празднование 9 мая, написали письма московским ветеранам и протестировали новое приложение.
За партами не только школьники и студенты, но и те, кому перевалило за тридцать. Все они – волонтеры Победы. Чтобы грамотно провести главный праздник страны, сначала нужно освоить теорию. На первый образовательный форум в Октябрьском съехалось более 100 активистов из разных муниципалитетов республики. Арине Даниловой пока 16, в рядах волонтеров она впервые. Её семью, как почти любую в нашей стране, затронули события Великой Отечественной войны.
Как вести себя с ветеранами, как организовать флешмоб и привлечь молодежь к движению. Даже цвет одежды играет роль. Волонтеров узнают по голубым или синим цветам. Активисты московского отделения разработали также мобильное приложение. Пройдя Skill Cup, не освоившие теорию, отправятся за парты снова.
По окончании форума волонтеры получат подтверждающий документ, что теперь они смогут провести День Победы на высоком уровне.
Каждый волонтер написал письмо. Начинается оно со строк: «Уважаемые ветераны». А далее слова благодарности за мирное небо. Эти строчки написаны ветеранам из Москвы. Такие же письма получат участники войны из Республики Башкортостан. Написаны они будут волонтерами других регионов.