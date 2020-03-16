В Башкирии мужчина убил отца своей возлюбленной и спрятал тело в сарае

36-летний житель Благовещенска задержан по подозрению в преступлении. Сообщается, что обвиняемый причастен к смерти отца своей возлюбленной. Мужчина зверски зарезал 57-летнего родителя сожительницы и избавился от тела.

Следствие выяснило, что 4 марта мужчина и отец его возлюбленной выпивали в квартире. Между ними произошёл неприятный конфликт, который закончился поножовщиной: 36-летний мужчина вонзил нож в шею и голову оппонента. А когда в квартиру вернулась дочь убитого со знакомым, они просто спрятали тело несчастного в сарай.