В Уфе покажут фильм о малоизвестном периоде жизни Рудольфа Нуреева

Остров мечты Рудольфа Нуреева.18 марта в Башкирском музее имени Нестерова состоится презентация фильма о малоизвестном периоде жизни легендарного артиста балета. Документальная кинолента подготовлена ко дню рождения Нуреева.
17 марта ему исполнилось бы 82. Автор-сценарист – московский кинорежиссер Евгения Тирдатова. В фильме «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» использованы любительские съемки пребывания его в Турции. Также в программе встречи – мастер-класс по росписи панно на тему балет и концерт студентов кафедры вокального искусства УГИИ им. Исмагилова.