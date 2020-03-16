В Уфе покажут фильм о малоизвестном периоде жизни Рудольфа Нуреева

Остров мечты Рудольфа Нуреева.18 марта в Башкирском музее имени Нестерова состоится презентация фильма о малоизвестном периоде жизни легендарного артиста балета. Документальная кинолента подготовлена ко дню рождения Нуреева.

17 марта ему исполнилось бы 82. Автор-сценарист – московский кинорежиссер Евгения Тирдатова. В фильме «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» использованы любительские съемки пребывания его в Турции. Также в программе встречи – мастер-класс по росписи панно на тему балет и концерт студентов кафедры вокального искусства УГИИ им. Исмагилова.

Большую часть своей жизни он прожил на Западе, но всей душой тянулся к дому, к Уфе, к России. И тянулся к восточному образу жизни. Возможно, поэтому Турция так привлекала его. Здесь он находил людей, которые были близки по менталитету, по отношениям, по гостеприимству.

Галина Пуйе, председатель клуба друзей творческого наследия Рудольфа Нуреева