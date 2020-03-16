В Уфе покажут фильм о малоизвестном периоде жизни Рудольфа Нуреева

Большую часть своей жизни он прожил на Западе, но всей душой тянулся к дому, к Уфе, к России. И тянулся к восточному образу жизни. Возможно, поэтому Турция так привлекала его. Здесь он находил людей, которые были близки по менталитету, по отношениям, по гостеприимству.

Галина Пуйе, председатель клуба друзей творческого наследия Рудольфа Нуреева