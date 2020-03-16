СК Башкирии начал расследование дела пенсионера, который шесть часов насиловал ребёнка соседей

66-летний пенсионер обвиняется в изнасиловании 4-летней девочки. Сообщается, что страшное преступление произошло в конце февраля в селе Авдон. На протяжении шести часов пенсионер совершал действия сексуального характера в отношении ребенка.

Следственный комитет Башкирии начал расследование страшного происшествия. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки. Правозащитники оперативно начали расследование дела, которое продолжается до сих пор.

66-летний обвиняемый был задержан. Были проведены предварительные следственные действия, которые указывают на вину пенсионера. Сейчас пенсионер заключен под стражу и ожидает наказания за преступление.