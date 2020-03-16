В Уфе прошел бенефис Хурматуллы Утяшева

Салават Юлаев, Чингисхан, генерал Шаймуратов. Образ каждого из этих исторических личностей зрителям передал Хурматулла Утяшев. Артист отметил 60-летие вместе с коллегами и поклонниками его творчества.

Бенефис состоялся на сцене театра оперы и балета. За ним закрепилось амплуа актера героико-романтического плана. Однако на сцене ему по силам любой образ.