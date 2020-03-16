В Уфе прошла премьера военной драмы «История одного пса»

Уфа – столица кино. В кинотеатре «Родина» прошла премьера военной драмы «История одного пса». Три уфимца придумали и сняли короткометражку за несколько месяцев. А главную роль в фильме сыграли воспитанники детской киношколы.

Это фильм о том, как важно быть человеком. О жизни, когда вокруг царит лишь смерть и ужас. О юных героях и тех событиях военных лет, которые без слёз вспомнить невозможно.

Русский охотничий спаниель исполнил роль связующего звена нескольких сюжетных линий. Эта порода выбрана не случайно, ведь до начала войны в Ленинграде был крупнейший центр разведения спаниелей. После блокады уцелело всего семь собак этой породы.

Картину «История одного пса» придумала команда из трех человек – сам режиссер, продюсер уфимской киношколы и видеоператор. А главные роли сыграли воспитанники детского центра.

В общей сложности съемки заняли у ребят три месяца. Молодые киношники не ожидали такого аншлага на своей первой премьере. После просмотра юных актеров встречали громкими овациями.