В Уфе мужчину пытались загрызть две рыжих собаки

Жителю Уфы чудом удалось отбиться от стаи собак. Нападение произошло в Демском районе города. Об инциденте пострадавший рассказал в социальных сетях. 

Житель Демского района Айрат Х. возвращался с работы по улице Таллинской. На улице было тихо, ничего не предвещало беды. До дома оставалось буквально рукой подать - около 30 метров. 

Внезапно на меня набросились 2 собаки. Они вели себя агрессивно, укусили в левую ногу, но не до крови. Собаки светло-рыжего окраса разных полов. Завтра иду в травмпункт за уколами от бешенства.

Айрат Х., житель Уфы

Мужчина попросил всех жителей района быть аккуратно во время прогулок на улице. Особенно это касается детей. Он предложил каждому носить с собой пакет, которым можно пошуметь, чтобы отпугнуть собак. 

В комментариях уфимцы отметили, что проблема бродячих собак актуальна не только для Демы, но и для многих окраин города. Да и шуршащие пакеты, по словам горожан, не помогут. Один из комментаторов рассказал более действенный метод: электрошокер. Собак им бить, разумеется, не надо. Достаточно лишь одного треска включенного прибора, чтобы животные испугались и убежали. 