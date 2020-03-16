В Уфе мужчину пытались загрызть две рыжих собаки

Жителю Уфы чудом удалось отбиться от стаи собак. Нападение произошло в Демском районе города. Об инциденте пострадавший рассказал в социальных сетях.
Житель Демского района Айрат Х. возвращался с работы по улице Таллинской. На улице было тихо, ничего не предвещало беды. До дома оставалось буквально рукой подать - около 30 метров.
Мужчина попросил всех жителей района быть аккуратно во время прогулок на улице. Особенно это касается детей. Он предложил каждому носить с собой пакет, которым можно пошуметь, чтобы отпугнуть собак.
В комментариях уфимцы отметили, что проблема бродячих собак актуальна не только для Демы, но и для многих окраин города. Да и шуршащие пакеты, по словам горожан, не помогут. Один из комментаторов рассказал более действенный метод: электрошокер. Собак им бить, разумеется, не надо. Достаточно лишь одного треска включенного прибора, чтобы животные испугались и убежали.