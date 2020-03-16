В Уфе мужчину пытались загрызть две рыжих собаки

Жителю Уфы чудом удалось отбиться от стаи собак. Нападение произошло в Демском районе города. Об инциденте пострадавший рассказал в социальных сетях.

Житель Демского района Айрат Х. возвращался с работы по улице Таллинской. На улице было тихо, ничего не предвещало беды. До дома оставалось буквально рукой подать - около 30 метров.

Внезапно на меня набросились 2 собаки. Они вели себя агрессивно, укусили в левую ногу, но не до крови. Собаки светло-рыжего окраса разных полов. Завтра иду в травмпункт за уколами от бешенства. Айрат Х., житель Уфы

Мужчина попросил всех жителей района быть аккуратно во время прогулок на улице. Особенно это касается детей. Он предложил каждому носить с собой пакет, которым можно пошуметь, чтобы отпугнуть собак.