В Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» отремонтировали мост

Железный мост через Белую здесь стоит не один десяток лет. Для жителей одного из микрорайнов Белорецка этот путь – кратчайший до дома. Пешеходный мост между улицами Бельская и Маяковского по сути соединяет две части города.
Однако ходить по нему стало небезопасно – начали отламываться перила. А ведь по нему на занятия ходят и школьники.
Решив не дожидаться беды, жители Белорецка написали о своей проблеме в социальных сетях. Обращение зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
Рабочие в течение одного дня приварили отошедшие перила к основанию моста, а в нескольких местах усилили металлические конструкции.
Кстати, знаменитый пешеходный мост в Белорецке, разрушенный в прошлом году, не канет в лету. Детали старой деревянной конструкции планируют вставить в новую переправу как элементы декорации. А рядом будет благоустроен пляж с игровыми и спортивными зонами. Проект обсудили с жителями города. Его планируют реализовать в этом году, по программе «Формирование комфортной городской среды».
2020-й год объявлен в республике Годом эстетики населенных пунктов. Пять муниципалитетов победили во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Это Мелеуз, Агидель, Янаул, Дюртюли и село Николо-Берёзовка Краснокамского района. Общая сумма грантов – 400 млн рублей. К ним также будут добавлены средства из республиканского бюджета и частные инвестиции. Все это пойдет на современное благоустройство улиц, зон отдыха, создание творческих пространств. Новый облик города должны обрести уже в этом году.