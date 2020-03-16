В Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» отремонтировали мост

Обращение оперативно отработали совместно с коллегами из администрации Белорецкого района. Выяснилось, что на перилах разошлись сварные швы. Муниципальная служба по обслуживанию мостов, скверов и парков выехали на место. Швы были заделаны, о чем мы сообщили жителям.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан