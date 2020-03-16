В Башкирии благодаря системе «Инцидент-менеджмент» отремонтировали мост

Железный мост через Белую здесь стоит не один десяток лет. Для жителей одного из микрорайнов Белорецка этот путь – кратчайший до дома. Пешеходный мост между улицами Бельская и Маяковского по сути соединяет две части города.

Однако ходить по нему стало небезопасно – начали отламываться перила. А ведь по нему на занятия ходят и школьники.

Он очень необходим, потому что им пользуется весь Выселок и даже Золотинский район. Все проходят сюда. Но самое главное – школа. Дети ходят в две смены.

Сергей Андреев, житель г.Белорецка

Решив не дожидаться беды, жители Белорецка написали о своей проблеме в социальных сетях. Обращение зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

Обращение оперативно отработали совместно с коллегами из администрации Белорецкого района. Выяснилось, что на перилах разошлись сварные швы. Муниципальная служба по обслуживанию мостов, скверов и парков выехали на место. Швы были заделаны, о чем мы сообщили жителям.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Рабочие в течение одного дня приварили отошедшие перила к основанию моста, а в нескольких местах усилили металлические конструкции.

Работы планировали в течение трех дней, но сделали их гораздо быстрее, уже на следующий день. Я сам лично выезжал на место и убедился, что эти перила они приварили. Инцидент был исчерпан.

Александр Зайцев, начальник информационно-аналитического отдела администрации Белорецкого района

Кстати, знаменитый пешеходный мост в Белорецке, разрушенный в прошлом году, не канет в лету. Детали старой деревянной конструкции планируют вставить в новую переправу как элементы декорации. А рядом будет благоустроен пляж с игровыми и спортивными зонами. Проект обсудили с жителями города. Его планируют реализовать в этом году, по программе «Формирование комфортной городской среды».

2020-й год объявлен в республике Годом эстетики населенных пунктов. Пять муниципалитетов победили во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Это Мелеуз, Агидель, Янаул, Дюртюли и село Николо-Берёзовка Краснокамского района. Общая сумма грантов – 400 млн рублей. К ним также будут добавлены средства из республиканского бюджета и частные инвестиции. Все это пойдет на современное благоустройство улиц, зон отдыха, создание творческих пространств. Новый облик города должны обрести уже в этом году.