В Уфе презентовали новую книгу о Файзи Гаскарове

«За кулисами танца». Так называется сборник фотографий, документов и писем мэстро. В Уфе прошла презентация новой книги о Файзи Гаскарове. Как создавалась история – узнала корреспондент БСТ.

Фотографии из семейных альбомов и документы Гаскарова. Сегодня это не просто личная история. Это рассказ о том, что происходило за кулисами танца. Именно так и называется книга Ефремова, в которой собраны как раз личные вещи, ставшие уже музейными экспонатами.

Письма и рукописи в оригинале. На эскизах костюмов даже остались правки, которые делал Файзи Гаскаров. Идея создания книги появилась несколько лет назад. Но за работу взялись меньше года назад.

Презентация книги прошла параллельно с концертом ансамбля Гаскарова. Коллектив был организован в 1939 году. Первым танцем ансамбля была хореографическая постановка «Зарифа». Сегодня её восстановили, она вновь на сцене.