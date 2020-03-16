«Поражает эта выдержка»: в Уфе ветеран Великой Отечественной готовится к 97-летию

53 дня осталось до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. И сегодня герой нашего репортажа – Смирнова Клавдия Петровна.

Стойкая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, немецкие бомбежки и потерю самых близких людей. В гостях у ветерана, которой на днях исполняется 97 лет, побывал корреспондент БСТ.

– Приехали мы в парк в седьмом часу утра, полно лодок, все плачут. Узнали, что началась война.

22 июня 1941 года она не забудет никогда. Клавдия Смирнова в то утро отмечала окончание школы. Казалось, впереди институт и новая взрослая жизнь. Но об учебе пришлось забыть на четыре года, а повзрослеть – раньше срока.

Уже в августе нас направили. Сначала маму направили копать окопы противотанковые, потом она приехала, нас 18-летних ребят отправили копать. Уже немец кругом, Ленинград был окружен. Клавдия Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны

Еще в школе юная Клавдия окончила курсы медицинских сестер. Эти навыки понадобились уже во время работы в перевязочном отделении 97-го госпиталя в Ленинаграде. Те страшные дни до сих пор стоят перед глазами, говорит Клавдия Петровна. Грохот разрывающихся вражеских бомб и усыпанные телами улицы города. Одним из самых тяжелых испытаний стал и голод, который унес жизнь самого близкого человека – мамы. Война не пощадила и отца Клавдии Смирновой, который погиб защищая блокадный Ленинград. Память о них теперь хранят пожелтевшие фотографии, сделанные еще в довоенное время.

После окончания войны Клавдия Петровна переехала к родственникам отца в Москву. Проработав пять лет на заводе, встретила свою вторую половинку. Позже по направлению перебралась в Харьков, а спустя некоторое время на родину супруга – в Башкортостан.

Клавдию Петровну знаю несколько лет. Неоднократно с ней общались, обсуждали эти темы, рассказывала она путь свой, который прошла во времена Великой Отечественной войны. Естественно, поражает это выдержка, воля. Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника исправительной колонии № 3

А эти цветы от сотрудников исправительной колонии №3. Ведь именно в уголовно-исполнительной системе последние годы перед выходом на пенсию работала ветеран. Как собственно и ее лучшая подруга – труженица тыла Мария Назарова.

40 лет мы с ней знакомы. Мужья у нас здесь работали в колонии. 40 лет вот здесь мы с ней вместе все время. Каждый день перезваниваемся. Мария Назарова, труженица тыла