«Поражает эта выдержка»: в Уфе ветеран Великой Отечественной готовится к 97-летию

53 дня осталось до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. И сегодня герой нашего репортажа – Смирнова Клавдия Петровна.
Стойкая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, немецкие бомбежки и потерю самых близких людей. В гостях у ветерана, которой на днях исполняется 97 лет, побывал корреспондент БСТ.
– Приехали мы в парк в седьмом часу утра, полно лодок, все плачут. Узнали, что началась война.
22 июня 1941 года она не забудет никогда. Клавдия Смирнова в то утро отмечала окончание школы. Казалось, впереди институт и новая взрослая жизнь. Но об учебе пришлось забыть на четыре года, а повзрослеть – раньше срока.
Еще в школе юная Клавдия окончила курсы медицинских сестер. Эти навыки понадобились уже во время работы в перевязочном отделении 97-го госпиталя в Ленинаграде. Те страшные дни до сих пор стоят перед глазами, говорит Клавдия Петровна. Грохот разрывающихся вражеских бомб и усыпанные телами улицы города. Одним из самых тяжелых испытаний стал и голод, который унес жизнь самого близкого человека – мамы. Война не пощадила и отца Клавдии Смирновой, который погиб защищая блокадный Ленинград. Память о них теперь хранят пожелтевшие фотографии, сделанные еще в довоенное время.
После окончания войны Клавдия Петровна переехала к родственникам отца в Москву. Проработав пять лет на заводе, встретила свою вторую половинку. Позже по направлению перебралась в Харьков, а спустя некоторое время на родину супруга – в Башкортостан.
А эти цветы от сотрудников исправительной колонии №3. Ведь именно в уголовно-исполнительной системе последние годы перед выходом на пенсию работала ветеран. Как собственно и ее лучшая подруга – труженица тыла Мария Назарова.
Прошло уже 10 лет как не стало супруга Клавдии Смирновой. Сейчас блокадница и ветеран Великой Отечественной войны живет с сыном. 25 марта ей исполняется 97 лет. Накануне дня рождения Клавдия Петровна старается думать только о приятных моментах в жизни, но стереть из памяти события военных лет не получается. Ее жизнь, как целая история, по которой можно написать не одну книгу.