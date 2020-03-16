В Башкирии введут штрафы за отсутствие системы мониторинга вывоза ТКО

Не успели к сроку. Сегодня региональные операторы должны были приступить к полноценной работе в автоматизированной системе мониторинга вывоза отходов. По факту в ней видно лишь 72% всех контейнерных площадок, на которых ведут фотофиксацию вывоза мусора.
В ходе совещания Минэкологии республики поручили разработать и утвердить штрафы за нарушение и неисполнение системы фиксации. До 20 апреля показатель должен составлять не менее 95%. Муниципалитеты должны ответственно подойти и к ремонту подъездов. Срывы графика работ недопустимы, отметили в правительстве.