«За нас оплачивает СССР!»: в Уфе сектант-должник напал на электромонтера

В Уфе злостный неплательщик напал на электромонтера «Башкирэнерго». Он повалил энергетика на землю, нанес ему несколько ударов и повредил мобильный телефон, требуя возобновить подачу электричества. Стоило работникам уехать, как уфимец подключился к сетям самовольно.

На другой день монтеры вновь приехали к должнику, но уже с подкреплением. Чем закончилась эта встреча – в материале корреспондента БСТ.

Их работа и трудна, и опасна. Однако ударило совсем не оттуда, откуда ожидали. Мужчина грозной наружности, ловко орудующий дубинкой в руках, – злостный во всех смыслах этого слова неплательщик.

По заявке «Башэлектросбыта» сетевики из «Башкирэнерго» обязаны отключить должника. Тем более, что он не выполняет соответствующее решение суда и не погашает задолженность, которая достигла 162 тысяч рублей. Сумма не кажется неподъемной для человека, живущего в таком доме.

Всё это мы будем обжаловать. Копию решения судебного приказа я получил. Сергей Коннонов, должник

И это уже не первое отключение. Однако вместо того, чтобы оплатить, домовладелец несколько раз повторно подключался к высоковольтной линии. Самовольно.

Тем самым создает угрозу безопасности своей жизни и соседей. Может произойти короткое замыкание, может произойти повреждение линии электропередачи. И микрорайон может остаться без электроэнергии. Алексей Денисенко, начальник северного РЭС по «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»

Сергей Коннов – так зовут должника – наличие неоплаченного счета признает, но частично. Его позиция, мягко говоря, удивила всех присутствующих. Мужчина заявил: не платит он потому, что является гражданином другой страны – Советского Союза.

Где у вас бумаги, которые передают с баланса Советского Союза на баланс Российской Федерации? То есть за нас оплачивает государство СССР. Но так как Российская Федерация является коммерческой фирмой, которая находится на территории СССР, он командует вот этими бюджетными трансфертами. Сергей Коннов, должник

Общий долг неплательщиков за электричество составляет 440 миллионов рублей. С начала прошлого года «Башэлектросбыт» направил в «Башкирэнерго» свыше 27 тысяч заявок на отключение. И это только по Уфе. Пострадавший электромонтер только недоумевает: встречи с клиентами часто проходят в напряженной обстановке, но не настолько.

В такой агрессивной форме выскочили в первый раз. С ходу, не было разговоров. Сначала на напарника напал, поскольку он на лестнице стоял, потом меня сшиб с лестницы. Арсентий Ардашев, электромонтер оперативно-выездной бригады северного рэс по «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»: