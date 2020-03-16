«За нас оплачивает СССР!»: в Уфе сектант-должник напал на электромонтера

В Уфе злостный неплательщик напал на электромонтера «Башкирэнерго». Он повалил энергетика на землю, нанес ему несколько ударов и повредил мобильный телефон, требуя возобновить подачу электричества. Стоило работникам уехать, как уфимец подключился к сетям самовольно.
На другой день монтеры вновь приехали к должнику, но уже с подкреплением. Чем закончилась эта встреча – в материале корреспондента БСТ.
Их работа и трудна, и опасна. Однако ударило совсем не оттуда, откуда ожидали. Мужчина грозной наружности, ловко орудующий дубинкой в руках, – злостный во всех смыслах этого слова неплательщик.
По заявке «Башэлектросбыта» сетевики из «Башкирэнерго» обязаны отключить должника. Тем более, что он не выполняет соответствующее решение суда и не погашает задолженность, которая достигла 162 тысяч рублей. Сумма не кажется неподъемной для человека, живущего в таком доме.
И это уже не первое отключение. Однако вместо того, чтобы оплатить, домовладелец несколько раз повторно подключался к высоковольтной линии. Самовольно.
Сергей Коннов – так зовут должника – наличие неоплаченного счета признает, но частично. Его позиция, мягко говоря, удивила всех присутствующих. Мужчина заявил: не платит он потому, что является гражданином другой страны – Советского Союза.
Общий долг неплательщиков за электричество составляет 440 миллионов рублей. С начала прошлого года «Башэлектросбыт» направил в «Башкирэнерго» свыше 27 тысяч заявок на отключение. И это только по Уфе. Пострадавший электромонтер только недоумевает: встречи с клиентами часто проходят в напряженной обстановке, но не настолько.
В энергосбытовой и электросетевой компаниях поясняют: отключение – крайняя мера. Прежде выносится предупреждение, как было и в этот раз. Между тем пострадавший написал заявление в полицию. За побои неплательщику может грозить уголовная ответственность.