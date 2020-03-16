В Уфе водитель автобуса высадил пассажиров и отказался ехать дальше

Жители Уфы столкнулись с неприятным инцидентом. Минувшим вечером, 16 марта, в городе начался сильный снегопад, который усугубился похолоданием. Как следствие - все дороги превратились в каток.

Принято считать, что в такую погоду страдают водители. Однако в этот раз досталось и пассажирам. На одном из самых опасных участков в городе водители автобусов "Башавтотранса" отказались везти пассажиров дальше. Речь идет о крутом спуске к железнодорожному вокзалу по улице Карла Маркса от бульвара Ибрагимова до Вокзальной.

Неприятная новость ожидала тех, кто ехал на вокзал с сумками, чтобы успеть на поезд. Водители сразу нескольких автобусов № 74 отказались спускаться на Вокзальную из-за сильного гололеда. По статистике именно здесь в такую погоду случаются страшные ДТП с большими "Нефазами".

Вышли мы, получается, на перекрестке. Водитель нам сразу сказал, что боится угробить людей и дальше не поедет. Потом еще автобус подъехал, и еще. Кто-то подождал попутку, кто-то пешком пошел. Ну, а что делать? Обидно только, что деньги так и не вернули. Павел П., житель Уфы

В социальных сетях уфимцы разделились на два лагеря. Одни уверены: водители автобусов поступили грамотно. Они решили не подвергать опасности жизни пассажиров и не играть лишний раз на своих нервах. Тем более, что буквально неделю назад на этом спуске не справился с управлением новенький "Нефаз", который протаранил легковушку и перекрыл движение. Кстати, страх водителей за автобусы тоже можно понять: автопарк у компании обновлен совсем недавно.

Другие же считают, что в любой транспортной компании априори работают профессионалы, которым не страшна любая погода. Однако обе стороны солидарны в одном - деньги за проезд пассажирам все же стоило бы вернуть.