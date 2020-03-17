«Вся семья расстроена»: в Башкирии на остановке выбросили табличку с могилы

Жители Стерлитамака вот уже несколько дней наблюдали странную картину. Возле дома № 50 по улице Дружбы на дереве лежала табличка... с могилы мужчины. Судя по дате смерти, дедушки не стало более 30 лет назад.

На этом месте находится негласная автобусная остановка. Табличка "мозолила" глаза десяткам людей каждый день. Несмотря на весь ужас ситуации, местные жители предпочитали ходить мимо. Только спустя некоторое время горожане додумались сфотографировать табличку и выставить ее в местных городских пабликах. Внезапно сила репостов сработала, появилась внучка давно умершего мужчины.

Она рассказала удивительную вещь. Ее дед был похоронен в деревне Максимовка Стерлитамакского района. К слову, от Стерлитамака это больше 40 километров.

Конкретно эта табличка была на старом памятнике. Совсем недавно семья женщины заказала установку нового памятника взамен старого.