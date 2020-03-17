В Кумертау прошел финал первенства Башкирии по хоккею

В Кумертау прошли финальные матчи первенства Башкортостана по хоккею. В решающую стадию помимо хозяев отобрались команды из Чекмагушевского, Дуванского, Балтачевского, Мечетлинского и Бижбулякского районов, а также из Салавата и Белорецка. Юноши 2006-2008 года рождения выявляли сильнейшего в течение четырех дней.