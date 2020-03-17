Жители Башкирии жалуются на наглых крыс, поселившихся в жилом доме

Очередная жалоба на нашествие грызунов поступила от жителей Черниковке. В многоквартирном доме по улице Черниковской толпа крыс бегает не только по дворам и подъездам, но и по квартирам. Местные жители просят помощи в устранении проблемы.

Жильцам дома удалось запечатлеть стаю крыс на видео и фото и выложить в сеть. Очевидцы сообщают, что крысы ведут себя нагло и уверенно, ползают где хотят и не боятся людей. Главное место добычи пищи для них – помойка, конечно, часто неубранная.

Крысы тут хозяева, по квартирам уже ходят, из помойки едят и чувствуют себя отлично. А вечерами и ночью их толпа. комментаторы

Автор очередного поста с жалобой отмечает, что такая ситуация в доме не впервые. Два года назад многоэтажку так же терроризировали крысы. Пока бороться с грызунами управляющая компания и ЖЭУ не спешат.