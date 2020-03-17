КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

В КХЛ приняли решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на неделю. Время понадобится для организации и согласования нового формата проведения этапа чемпиона с участием шести клубов. Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.
Информация о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно. От участия в плей-офф сначала отказался финский «Йокерит». Так же поступила и команда «Барыс» из Казахстана.
«Салават Юлаев» должен был в полуфинале восточной конференции Кубка Гагарина сыграть с казанским «Ак Барсом». Уфимский «Толпар», одолев «Стальных Лис» из Магнитогорска, должен в следующем раунде плей-офф сыграть с «Белыми Медведями».