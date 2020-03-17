КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

В КХЛ приняли решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на неделю. Время понадобится для организации и согласования нового формата проведения этапа чемпиона с участием шести клубов. Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.